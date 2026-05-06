il film festival fa rinascere il cinema apollo

Oggi prende il via la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, organizzato dall’associazione Approdi. La manifestazione segna anche la riapertura del cinema Apollo, che era chiuso da più di vent’anni. La riapertura del cinema rappresenta un momento di rilancio per la comunità locale e si inserisce nel contesto della manifestazione cinematografica. L’evento si svolge nel segno della continuità e della tradizione del festival.

‘Galeotto’ fu il festival. Parte ufficialmente oggi il Bellaria Film Festival e l’inaugurazione della sua 44esima edizione (organizzata da Approdi) segna un traguardo storico per la comunità: la riapertura dopo oltre 20 anni del cinema Apollo. Non una parentesi legata alla kermesse (come accadde già due anni fa), ma una rinascita a tutti gli effetti per quella che fu la prima sala cinematografica della città, resa possibile grazie a un accordo regionale ed europeo per la ristrutturazione e alla sinergia fra la proprietà (famiglia Lugaresi), il Comune e Approdi. Un’operazione che il sindaco Filippo Giorgetti rivendica con forza: "È un investimento importante – spiega – L’Apollo è un luogo di particolare fascino che utilizzeremo tutto l’anno, già a partire da questa estate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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