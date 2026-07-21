Il Cesena ha vinto 5-0 nel secondo test stagionale contro la Sampierana, formazione dilettantistica. In questa amichevole disputata ad Acquapartita, i bianconeri hanno segnato cinque gol, con Tosku che ha realizzato una rete e Druiventak, in prova, che ha segnato anche lui. La squadra di Diamanti ha mostrato un buon ritmo, consolidando il risultato nel corso della partita.

Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), 21 luglio 2026 – Anche il secondo test sorride ai bianconeri che superano gli ospiti per 5-0. Nella seconda uscita stagionale, ad Acquapartita, il Cesena di Diamanti ha incontrato la formazione dilettantistica Sampierana. Nel primo tempo Diamanti ha schierato, nel 4-3-3, Siano in porta, in difesa la coppia centrale composta da Mangraviti e Zaro, terzini David e Ciofi, a centrocampo Castagnetti affiancato da Francesconi e Casadei. Davanti, tridente con Castorri, Tosku e Druiventak. Ancora out Caprini e anche Shpendi, lasciato fuori in via precauzionale per un dolore alla schiena. Guidi e Magni sono rimasti a riposo per affaticamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena segna cinque volte nel secondo test: brillano Tosku (che gol) e Druiventak (che è in prova)

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Futsal Cesena-Pordenone 6-4 | Gol e HL | 19ª giornata | Serie A2 Élite 25/26 - A

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