L' Inter vola? Dirige Sucic il jolly che segna solo gol belli
Durante la partita, il centrocampista ha preso il posto di Calhanlu, dimostrando di essere in forma e contribuendo con un gol. La sua presenza in campo ha suscitato commenti positivi anche da parte dell'allenatore, che ha evidenziato la sua prestazione nel post partita. La sua capacità di inserirsi e segnare ha attirato l'attenzione, rafforzando la posizione della squadra in campionato.
Nel corso della sua prima stagione nerazzurra, Petar Sucic ha interpretato tanti ruoli diversi: il protagonista, la comparsa, il gregario, la mezzala. Ma all’Olimpico contro la Lazio, nell’antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, il croato si è seduto lì, più o meno comodo, sulla seggiolina del regista. E ha orchestrato alla grande tutte le operazioni dell’Inter, dettato precise geometrie, corso più di tutti gli altri e trovato un gol da trequartista - il quarto in stagione, secondo in Serie A - con quel mancino dal limite infilato a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Verdetto: esame in cabina di regia superato a pieni voti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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