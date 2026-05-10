L' Inter vola? Dirige Sucic il jolly che segna solo gol belli

Durante la partita, il centrocampista ha preso il posto di Calhanlu, dimostrando di essere in forma e contribuendo con un gol. La sua presenza in campo ha suscitato commenti positivi anche da parte dell'allenatore, che ha evidenziato la sua prestazione nel post partita. La sua capacità di inserirsi e segnare ha attirato l'attenzione, rafforzando la posizione della squadra in campionato.

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