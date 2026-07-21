Il 9 marzo 2020, durante la pandemia, un consigliere di Speranza ha dichiarato di aver interrotto le funzioni religiose, paragonando il Covid-19 alla peste. In quella occasione, un cattolico ha fatto saltare un patto per celebrare la Messa. La decisione di interrompere le funzioni religiose è stata motivata con il confronto tra il virus e le malattie storiche. La situazione ha segnato un momento senza precedenti nella storia della Chiesa italiana.

In commissione il consigliere di Speranza rivendica la scelta di interrompere le funzioni paragonando il Covid alla peste Il 9 marzo 2020 accade qualcosa che non era mai successo prima nella storia della Chiesa italiana. È un lunedì e il giorno prima si è celebrata la Messa. La parola «Covid» è ormai diventata di uso comune. Da qualche tempo il virus è considerato un’emergenza nazionale. Si prega indossando le mascherine e gli scambi della pace sono banditi. Nessun contatto. Però almeno si continua ad andare in chiesa. Magari con qualche preoccupazione, ma lo si fa lo stesso. Dal 9 marzo, però, non è più possibile. Cosa accadde prima, e... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il cattolico Ricciardi fece saltare il patto per celebrare Messa durante la pandemia

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