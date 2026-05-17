È stato identificato anche il quinto giovane coinvolto nel gesto vandalico sul ponte, dove un leone di metallo è stato danneggiato. I responsabili dell’atto avevano pubblicato dei video online che suggerivano la presenza di almeno cinque persone coinvolte, ma fino a ora mancava l’identificazione dell’ultimo. La scoperta è arrivata attraverso analisi delle immagini e delle registrazioni, che hanno portato all’individuazione di questo ultimo soggetto. La polizia ha comunicato che le indagini sono ancora in corso per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

Mancava solo lui. Si intuiva dai video girati dagli stessi responsabili dell’ atto vandalico messi in rete che ci fosse almeno un quinto coinvolto nel’atto vandalico, ma mancava una identificazione. La polizia di Stato ha però ora individuato il quinto minorenne coinvolto nel danneggiamento del Ponte dei Leoni a Capodanno. Quando a uno dei quattro Leoni era stato infilato un petardo in bocca danneggiandolo gravemente. Nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e condotte dalla Digos della Questura di Monza e della Brianza, in collaborazione con la polizia locale, si è chiuso il cerchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il quinto vandalo del Ponte. Individuato l’ultimo giovane che fece ’saltare’ un leone

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