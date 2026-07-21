Un ex consulente del Ministero della Salute ha dichiarato che la gestione della pandemia di Covid-19 è stata frammentata per motivi politici. La sua testimonianza risale all’anno scorso, durante un’audizione in commissione, ed è stata resa nota in questi giorni. La dichiarazione si inserisce in un contesto di nuove testimonianze prima di un’ulteriore deposizione.

«La gestione della pandemia Covid fu frammentata per ragioni politiche», lo ha detto l'anno scorso in commissione Walter Ricciardi, ex consulente dell'allora ministro della Salute Roberto Speranza, in un'audizione desecretata in queste ore, alla vigilia di una nuova deposizione dello stessi Ricciardi. Questa clamorosa rivelazione è arrivata dopo un concitato scambio con il senatore Fdi Antonella Zedda il 7 luglio 2025 su alcuni passaggi del libro di Ricciardi dal titolo Pandemonio «Nel suo libro scrive: “L'Italia, con un quadro epidemiologico di base analogo a quello di altri Paesi europei, ha pagato il prezzo più alto in Europa durante la prima ondata per due fattori primari: la localizzazione ospedaliera del primo focolaio di infezione e la frammentazione della governance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche Ricciardi inchioda Conte sulla pandemia: "Gestione frammentata per motivi politici"

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