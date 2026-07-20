Sono sei le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un uomo di 42 anni di origini marocchine, deceduto durante un intervento della polizia. L'indagine, avviata dalla Procura di Bologna, segue l'intervento che ha portato alla scomparsa dell'uomo. La procura ha iscritto nel registro degli indagati i soggetti coinvolti nell'operazione. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità giudiziarie.

Prende forma l’indagine avviata per la morte diAbderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine deceduto durante un intervento della polizia. Secondo gli ultimi aggiornamenti,sono 6 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Bologna. In particolare, si tratta di due poliziotti del commissariato Bolognina- Pontevecchio e di quattro sanitari del 118, tutti indagati con l’ipotesi di reato diomicidio colposo. Il titolare dell’inchiesta è il sostituto procuratore Domenico Ambrosino. Da una prima ricostruzione, Fakir avrebbe iniziato ad agitarsi intorno alle 12:00 in un cortile interno del suo quartiere, iniziando a danneggiare auto ed a inveire, aggredendo presumibilmente sia verbalmente che fisicamente anche un conducente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Bologna, morte di Abderrahim Fakir: sono 6 gli indagati

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BOLOGNA, il racconto di un TESTIMONE della MORTE di ABDERRAHIM FAKIR

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