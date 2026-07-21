Lameck Banda non si è presentato al ritiro estivo del Lecce, che ha deciso di avviare approfondimenti sulla situazione. Il giocatore, ancora assente, non ha comunicato motivazioni ufficiali e il club sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari. La squadra si prepara sotto la guida di mister Di Francesco, mentre si attendono aggiornamenti sulla posizione del calciatore.

Il Lecce non si immaginava di certo un ritiro estivo così movimentato. Lameck Banda non ha ancora raggiunto i salentini per la preparazione agli ordini di mister Di Francesco e il club vuole approfondire la questione valutando anche dei provvedimenti., In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Lecce ha sottolineato che l'attaccante non si è presentato per "l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia". Secondo quanto riportato da diversi media, negli ultimi giorni l'attaccante zambiano avrebbe posticipato il suo arrivo a causa delle complicate pratiche burocratiche relative al visto sul passaporto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Il caso Banda agita il Lecce: il giocatore non si presenta in ritiro e il club "opererà approfondimenti"

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