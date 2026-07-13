Il Bologna parte in ritiro a Valles con la telenovela Orsolini | il club vuole rinnovare il giocatore non decide

Il Bologna ha iniziato oggi il ritiro a Valles, con il caso Orsolini ancora aperto. Il club desidera rinnovare il contratto, ma il giocatore non ha ancora deciso. La situazione si trascina da tempo senza una conclusione definitiva. La squadra si prepara alla stagione, mentre si attendono sviluppi sulla trattativa. La questione del rinnovo di Orsolini resta uno dei temi principali tra i nodi da risolvere.

Oggi scatta il ritiro di Valles dove il Bologna salirà fra mille dubbi e nodi da risolvere. Questi saranno inevitabilmente «I giorni dell’Orso», perché la telenovela sul rinnovo e sul futuro di quello che potrebbe diventare la bandiera rossoblù deve trovare i titoli di coda in tempi brevi. La storia è nota, la simbiosi fra l’esterno ascolano e la città è totale, un colpo di fulmine scoccato immediatamente nel gennaio del 2018 al suo arrivo sotto le Due torri e proseguito a suon di gol in tutti questi anni, ma ora si è arrivati a un bivio. Nel giugno del prossimo anno il suo contratto arriverà a scadenza, il club si è mosso per tempo... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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