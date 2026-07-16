Dentro lo spogliatoio del Genoa, un paio d'anni fa, Djed Spence era stato ribattezzato il "chill boy". In italiano, il termine che più si avvicina a questa definizione è "sciallo". E allora citiamo quella precisa, quella presa direttamente dal vocabolario: "nel gergo giovanile, 'scialla' è un'espressione colloquiale che significa 'stai tranquillo', 'rilassati' o 'non preoccuparti'. Equivale all'inglese take it easy. Come termine, può anche essere usato come aggettivo (es. 'essere sciallo') per indicare una persona molto calma". Descrizione che combacia perfettamente con il carattere di Spence, obiettivo numero uno dell'Inter per rafforzare la fascia destra, e il motivo va ricercato nelle origini del laterale inglese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cinque cose che non sapete su Spence: la sorella attrice, i rasta, quella strana "museruola" e...

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