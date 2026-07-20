Cinque cose che hanno funzionato e cinque cose che non hanno funzionato nell' edizione 2026 dei Mondiali | polemiche corsi e ricorsi lunghi 45 giorni

I Mondiali 2026 si sono svolti in 45 giorni, tra polemiche e contestazioni. Sul campo, la fase a gironi si è conclusa senza grandi sorprese, mentre gli ottavi hanno visto alcune sorprese tra le favorite. Le strutture sono state completate in tempo, ma ci sono state tensioni tra organizzatori e federazioni. La copertura mediatica ha generato discussioni, così come le decisioni arbitrali, spesso contestate. Le proteste di tifosi e gruppi di attivisti sono state frequenti durante tutto il torneo.

I Mondiali sono, come sempre, lo specchio di ciò che accade in un determinato momento storico: quelli del 2026 non hanno fatto che confermare l'attuale situazione di caos internazionale, con tantissime polemiche sia legate all'organizzazione, sia al calcio giocato, sia soprattutto all'extracampo che ha tenuto banco quotidianamente. Cosa ci è piaciuto, cosa no, cosa miglioreremmo e cosa non vorremmo più vedere?, Stati Uniti Canda e Messico si sono dimostrati per l'ennesima volta maestri nell'organizzazione puramente logistica di un evento di dimensioni colossali come il Mondiale. Gli anni, anzi decenni, di esperienza accumulata hanno impedito la comparsa di qualunque empasse imbarazzante legata a problemi di sicurezza e simili. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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5 cose che non sai sul delitto di Novi Ligure

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