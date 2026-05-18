Il 18 maggio 2026, a Honolulu, il direttore dell'Fbi si trova al centro di un nuovo scandalo legato a un'uscita pubblica mentre si trovava al sacrario di Pearl Harbour. Durante l'evento, ha partecipato a un'attività di snorkeling, attirando forti critiche per averlo fatto in un luogo così simbolico e storico. Le sue dichiarazioni e comportamenti sono stati commentati da più parti, suscitando reazioni di sdegno e richieste di chiarimenti. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche già esistenti sulla figura e le azioni del capo dell'agenzia.

Honolulu, 18 maggio 2026 – Il direttore dell'Fbi, Kash Patel, è di nuovo al centro di una bufera mediatica dopo essere stato accusato di aver praticato snorkeling sopra il relitto della USS Arizona, il sacrario militare delle Hawaii che custodisce i resti di oltre mille marinai e fanti di marina statunitensi caduti durante l' attacco giapponese a Pearl Harbor nel 1941. La vicenda è emersa attraverso alcune mail governative di cui l’ Associated Press è entrata in possesso. Secondo quanto ricostruito, il viaggio sarebbe avvenuto nel mese di agosto, durante una sosta che il numero uno dell’Fbi – nominato lo scorso anno da Donald Trump – ha effettuato alle Hawaii durante al ritorno da alcune visite istituzionali in Oceania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Snorkeling al sacrario di Pearl Harbour, il capo dell’Fbi di nuovo nella bufera. “È come festeggiare un addio al celibato in chiesa”

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