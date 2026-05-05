Biennale di Venezia il padiglione della Russia apre tra le polemiche

Il padiglione della Russia alla Biennale di Venezia ha aperto le sue porte tra le polemiche e un grande afflusso di visitatori. Pochi minuti prima dell’inizio ufficiale, lo spazio si è riempito di pubblico, mentre si susseguivano dibattiti e contestazioni legate alla presenza del padiglione stesso. La manifestazione si svolge nel rispetto delle regole stabilite, ma le tensioni hanno caratterizzato l’apertura di quest’anno.

Uno dei padiglioni più affollati pochi minuti prima della pre-apertura dei cancelli della Biennale, riservata oggi alla stampa selezionata, è quello della Russia, al centro del dibattito e del braccio di ferro che ha portato recentemente alle dimissioni in blocco dell'intera giuria della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte. Da oggi, fino all'8, sarà possibile vedere le performance all'interno degli spazi del Padiglione. Una occasione unica, riservata alla stampa o agli invitati. Successivamente infatti, dal 9 maggio fino al 22 novembre, lo spazio non sarà visitabile dal pubblico e i visitatori potranno osservare soltanto dall'esterno la registrazione della performance intitolata "The Tree is Routed in the Sky", senza accesso agli spazi espositivi interni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Biennale di Venezia, il padiglione della Russia apre tra le polemiche Notizie correlate La Biennale apre, il padiglione della Russia nìLe autorità di Mosca, ufficialmente mai invitata all’evento, stanno organizzando un party privato così da acuire le polemiche tra Giuli e Buttafuoco. Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le dimissioni della Giuria internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premi; Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale. Biennale di Venezia al via, Buttafuoco rinvia il discorso a domaniI cancelli della Biennale di Venezia si sono ufficialmente aperti, inaugurando una nuova edizione che attira pubblico e addetti ai lavori. L'evento, come da tradizione, si svolge a Venezia, confermand ... it.blastingnews.com Aperto il Padiglione russo alla Biennale, musica e tanti fioriAperto oggi, con ingresso su invito, il Padiglione russo alla Biennale d'arte di Venezia. Performance musicali con suoni ancestrali e tanti fiori accolgono nel padiglione della discordia. (ANSA) ... ansa.it Facciamo ordine su La Biennale di Venezia in questa edizione così turbolenta, che apre i battenti il prossimo 9 maggio https://bit.ly/4ua1IRv Articolo di Chiara Sticca - facebook.com facebook Paradossi italici. Noi chiediamo agli italiani, giustamente, di pagare di più la benzina per non comprare il petrolio russo per via delle sanzioni. Contemporaneamente accettiamo un padiglione del governo russo alla biennale di Venezia curato dalla figlia di Lav x.com