Il campione di casa Inimitable vince il gran premio Società Terme
Inimitable ha vinto il gran premio Società Terme 2026 - Memorial Vivaldo Baldi, una delle corse più attese della stagione. Il cavallo, molto discusso prima della gara, ha dimostrato di essere in buona forma, confermando la sua partecipazione con un risultato positivo. La corsa si è svolta nella tradizionale pista del Sesana, dove il cavallo ha prevalso sugli avversari.
Vince il gran premio Società Terme 2026 - Memorial Vivaldo Baldi uno dei cavalli più chiacchierati alla vigilia della corsa. Meritatissimo successo per Inimitable che nella classica del Sesana ritrova una forma al diapason. Partenza cauta e un parcheggio comodo in quinta posizione che però gli va stretto già dopo 600 metri di corsa. Vincenzo Luongo alla guida di Inimitable approfitta del rallentamento del leader e sposta fiducioso all’esterno, iniziando cosi il lungo e dispendioso percorso alla ricerca del successo. Infinito Vf prova a resistere all’attacco ma Inimitable al mezzo giro finale inizia a fare sul serio e sfodera un cambio marcia devastante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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