Il campione di casa Inimitable vince il gran premio Società Terme

Notizia in breve

Inimitable ha vinto il gran premio Società Terme 2026 - Memorial Vivaldo Baldi, una delle corse più attese della stagione. Il cavallo, molto discusso prima della gara, ha dimostrato di essere in buona forma, confermando la sua partecipazione con un risultato positivo. La corsa si è svolta nella tradizionale pista del Sesana, dove il cavallo ha prevalso sugli avversari.