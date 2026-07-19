Stasera si svolge all’Ippodromo Sesana di Montecatini Terme il Gran Premio Società Terme - Memorial Vivaldo Baldi, corsa di gruppo III riservata a cavalli di tre anni su 2040 metri. È il secondo grande evento della stagione nell’impianto e presenta un albo d’oro di rilievo. La competizione si svolge sulla distanza classica, con partecipanti provenienti da diverse regioni. La giornata include anche altre corse di contorno, con pubblico e appassionati attesi.

Tutto pronto per il secondo grande evento della stagione, in programma questa sera all’Ippodromo Sesana di Montecatii Terme. Il gran premio Società Terme - Memorial Vivaldo Baldi, corsa di gruppo III per cavalli di tre anni sulla distanza dei 2040 metri, vanta un albo d’oro di assoluto prestigio. Nel circuito classico, la corsa del Sesana rappresenta, da sempre, una tappa di preparazione fondamentale in vista del Derby italiano del Trotto. Non a caso nel suo albo d’oro ben nove cavalli hanno prima trionfato al Sesana poi conquistato l’indimenticabile pista di Tor Di Valle: Capriccio ‘56, Seduttore ‘57, Nievo ‘58, Gualdo ‘60, Steno ‘63, Freddy ‘71, Argo Ve ‘81, Uronometro ‘97 ed infine il campionissimo Varenne nel 1998. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran Premio Società Terme. Il Sesana pronto allo spettacolo

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