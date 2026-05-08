A Milano, le Terme De Montel hanno ricevuto il premio Urban Art & Wellness Experience, riconoscimento che premia un progetto innovativo che combina arte e scienza nel settore del benessere. La proposta mira a integrare le acque termali nel tessuto urbano della città, creando un nuovo spazio dedicato al relax e alla rigenerazione. La realizzazione è il risultato di un lavoro congiunto tra professionisti di diversi settori, unendo estetica e funzionalità.

? Punti chiave Come può l'acqua termale rigenerare il tessuto urbano di Milano?. Chi ha ideato questo nuovo modello di benessere tra arte e scienza?. Perché il benessere sta diventando un pilastro della convivenza civile urbana?. Cosa cambierà per gli stili di vita nelle grandi metropoli moderne?.? In Breve Cerimonia organizzata da Cristina Milanesi e Cristiana Schieppati presso il flagship store Frette.. Maria Rosa Villa coordina la strategia commerciale e di marketing del gruppo Terme & SPA Italia.. L'evento riceve il patrocinio ufficiale del Comune di Milano per promuovere la sostenibilità.. Il modello propone il benessere come strumento di rigenerazione per il tessuto urbano milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: Terme De Montel vince il premio Urban Art & Wellness Experience

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