Un camion si è bloccato su un passaggio a livello nel centro di Altopascio, interrompendo la linea ferroviaria e causando ritardi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di lunedì in viale Regina Elena. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, con conseguenti disagi per i treni in transito. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere il veicolo.

Altopascio (Lucca), 21 luglio 2026 – Paura e disagi per un camion che si è bloccato proprio mentre attraversava un passaggio a livello. Accade poco dopo le 15 di lunedì all’altezza di viale Regina Elena. Momenti di panico, ma le comunicazioni in ambito ferroviario hanno funzionato e la linea Firenze Lucca Viareggio, quella su cui si è fermato il Tir, è stata subito bloccata. Ci sono volute però circa tre ore per la rimozione, cosa che ha provocato non pochi disagi ai pendolari. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di Lucca. Insieme a loro anche la polizia e personale ferroviario. Per la rimozione del mezzo è intervenuta un’autogru dal comando di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il camion rimane bloccato sul passaggio a livello: linea ferroviaria interrotta, ritardi e disagi

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CAMION BLOCCATO TRA LE SBARRE: DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA | 20/05/2026

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