Abbagliato dal sole sfonda la sbarra del passaggio a livello | caos sulla linea ferroviaria
Oggi a Montagnana si sono verificati alcuni disagi lungo la linea ferroviaria a causa di un episodio avvenuto in mattinata. Un veicolo ha attraversato un passaggio a livello nonostante le barriere abbiano iniziato ad abbassarsi, causando danni e ritardi ai treni in transito. Il furgone è stato seriamente danneggiato nel tentativo di passare, mentre la sbarra del passaggio a livello ha subito danni che ne richiedono la sostituzione. La situazione ha creato momenti di tensione tra i conducenti e le autorità presenti sul posto.
Momenti di tensione oggi 20 maggio a Montagnana. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di ritardi sulla tratta ferroviaria, un furgone seriamente danneggiato e una sbarra di un passaggio a livello da sostituire. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Este, attorno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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