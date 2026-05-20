Abbagliato dal sole sfonda la sbarra del passaggio a livello | caos sulla linea ferroviaria

Oggi a Montagnana si sono verificati alcuni disagi lungo la linea ferroviaria a causa di un episodio avvenuto in mattinata. Un veicolo ha attraversato un passaggio a livello nonostante le barriere abbiano iniziato ad abbassarsi, causando danni e ritardi ai treni in transito. Il furgone è stato seriamente danneggiato nel tentativo di passare, mentre la sbarra del passaggio a livello ha subito danni che ne richiedono la sostituzione. La situazione ha creato momenti di tensione tra i conducenti e le autorità presenti sul posto.

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