Continua a manifestarsi un guasto elettrico sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara, causando ancora rallentamenti e disagi. Ieri i treni hanno registrato ritardi superiori alle sei ore e alcuni percorsi sono stati modificati, coinvolgendo anche le tratte con destinazioni in Puglia. Trenitalia ha comunicato che la circolazione rimane rallentata a causa di un problema tecnico alla linea elettrica.

Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento La circolazione permane rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra Giulianova e Pescara. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interess L'articolo Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Lavori sulla linea ferroviaria Roma Napoli via Formia, modifiche anche per i treni dell'Alta Velocità - facebook.com facebook

#Treni Disagi sulla Linea ferroviaria Adriatica, in Abruzzo, tra #Giulianova e #Pescara, per un inconveniente alla linea elettrica. Ritardi fino a 400 minuti per Alta Velocità e Intercity. Variazioni alle tratte Pescara-Milano, Bari-Milano, Lecce-Torino (Intercity Not x.com