Il Bologna è al centro di voci di mercato riguardanti l’interesse della Premier League per alcuni dei suoi giocatori chiave. Nel frattempo, l’Aston Villa si sta concentrando su un centrocampista, mentre il Manchester United ha messo nel mirino un difensore centrale. La notizia circola con molta rapidità tra le fonti di informazione sportive, senza dettagli ufficiali o conferme.

2026-07-21 14:53:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il mercato del Bologna entra in una fase sempre più movimentata. Dopo aver confermato la firma del terzino sinistro Rahim Alhassane I vertici rossoblù continuano a lavorare su più fronti, tra possibili cessioni, rinnovi contrattuali e nuovi arrivi. L’arrivo di Claudio Fenucci in ritiro sarà l’occasione anche per fare il punto sulle principali trattative ancora in corso. L’Aston Villa guarda Rowe, lo United punta su Lucumí Un giocatore che potrebbe diventare un protagonista dell’estate bolognese è Jonathan Rowe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Il Bologna affronta l’interesse della Premier League per giocatori chiave mentre l’Aston Villa punta su Rowe e il Manchester United prende di mira Lucumí

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