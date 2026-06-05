L’amministratore delegato di un grande club inglese ha dichiarato che la squadra si trova in una “buona posizione” per conquistare il titolo di Premier League entro due anni. Le sue parole arrivano in un momento di rinnovato ottimismo dopo le recenti strategie di rafforzamento del roster. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici, ma si parla di un obiettivo ambizioso per le prossime stagioni. La squadra si prepara a competere ai massimi livelli della massima serie inglese.

2026-06-04 23:24:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’amministratore delegato del Manchester United Omar Berrada afferma che il club è in una “buona posizione” per vincere la Premier League la prossima stagione o quella successiva. Berrada mirava al 21esimo titolo di Premier League del club entro il 2028 quando è stato nominato nel 2023, che sarà il loro 150esimo anniversario. Un ottimo finale di stagione – dopo l’arrivo di Michael Carrick a metà stagione – ha visto i Red Devils finire terzi in Premier League e assicurarsi un ritorno in Champions League e il capo del club crede che il primo titolo in campionato dal 2013 sia ormai vicino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester United: il CEO Berrada punta al titolo di Premier League entro due anni

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Manchester United CEO Points to Transformation Amid Rising Debt

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