Bologna Rowe nel mirino della Premier League | la richiesta dei rossoblù

L'attaccante di 20 anni, attualmente in prestito a Bologna, è stato segnalato come obiettivo di due club della Premier League. Lo scorso anno, entrambe le società avevano mostrato interesse per lui e ora sarebbero tornate a monitorare la sua situazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali offerte o trattative in corso.

Il futuro di Jonathan Rowe potrebbe essere lontano da Bologna. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, l'attaccante sarebbe finito nel mirino di Aston Villa e Chelsea, che già la scorsa primavera avevano manifestato interesse per il classe 2003. I primi contatti con l'entourage di Rowe sarebbero stati avviati ma il Bologna non lo lascerà partire tanto facilmente. L'ex Marsiglia, infatti, è valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Hot Chelsea's SHOCK Move for Jonathan Rowe Fresh Talks Spark Surprise Transfer Twist!

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