Una violenta grandinata seguita da un temporale ha colpito nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio una vasta zona della provincia di Ferrara. Secondo Confagricoltura, le colture agricole sono state danneggiate al 100%, causando ingenti danni alle produzioni. La grandinata ha distrutto completamente le colture in molte aree, lasciando un bilancio di danni considerevoli per gli agricoltori locali. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi di assistenza o indagini in corso.

La prima, violentissima grandinata, accompagnata da un forte temporale, si era abbattuta nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio su una vasta area della provincia di Ferrara. Il bilancio dell’eccezionale evento atmosferico è stato tracciato ieri da Confagricoltura in una dettagliata norta accompagnata da alcune voci degli imprenditori: "Tra i territori maggiormente colpiti figurano Riva del Po, in particolare le frazioni di Serravalle e Berra, e il Copparese, con forte intensità ad Ambrogio e Sant’Apollinare. Chicchi di grandine di dimensioni eccezionali, fino a 11 centimetri di diametro, hanno colpito risaie, coltivazioni di soia e mais, erba medica, frutteti e vigneti, danneggiando anche reti antigrandine, tetti, magazzini, impianti fotovoltaici e mezzi agricoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di un disastro . Confagricoltura denuncia: "Colture distrutte al 100%"

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