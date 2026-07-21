Il bilancio di un disastro Confagricoltura denuncia | Colture distrutte al 100%

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una violenta grandinata seguita da un temporale ha colpito nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio una vasta zona della provincia di Ferrara. Secondo Confagricoltura, le colture agricole sono state danneggiate al 100%, causando ingenti danni alle produzioni. La grandinata ha distrutto completamente le colture in molte aree, lasciando un bilancio di danni considerevoli per gli agricoltori locali. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi di assistenza o indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La prima, violentissima grandinata, accompagnata da un forte temporale, si era abbattuta nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio su una vasta area della provincia di Ferrara. Il bilancio dell’eccezionale evento atmosferico è stato tracciato ieri da Confagricoltura in una dettagliata norta accompagnata da alcune voci degli imprenditori: "Tra i territori maggiormente colpiti figurano Riva del Po, in particolare le frazioni di Serravalle e Berra, e il Copparese, con forte intensità ad Ambrogio e Sant’Apollinare. Chicchi di grandine di dimensioni eccezionali, fino a 11 centimetri di diametro, hanno colpito risaie, coltivazioni di soia e mais, erba medica, frutteti e vigneti, danneggiando anche reti antigrandine, tetti, magazzini, impianti fotovoltaici e mezzi agricoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il bilancio di un disastro confagricoltura denuncia colture distrutte al 100
© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di un disastro . Confagricoltura denuncia: "Colture distrutte al 100%"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Panchine e staccionate distrutte al percorso verde di Bastia: il sindaco sporge denunciaNella notte tra lunedì e martedì, lungo il percorso verde di Bastia Umbra, sono stati danneggiati vari elementi, tra cui panchine e staccionate.

Norvegia, vasto incendio vicino a Oslo: distrutte oltre 100 caseUn incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel sud della Norvegia, vicino a Oslo, e ha distrutto più di 100 case.

Temi più discussi: Confagricoltura Piacenza a Roma per l’assemblea nazionale; Previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026 per le aziende agricole; Confagricoltura Padova completa il rinnovo: eletti i Vicepresidenti e il nuovo Comitato di Presidenza; Lollobrigida e Giansanti: dialogo su competitività e mercati.

confagricoltura il bilancio di unConfagricoltura Piacenza a Roma per l’Assemblea nazionale, il commento di GorraDal confronto Giansanti-Lollobrigida al piano per l’agricoltura al 2050 - Si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo della Valle, a Roma, l’Assemblea ... piacenzasera.it

confagricoltura il bilancio di unPiromane in azione a Zafferana Etnea: distrutti vigneti e coltivazioni. Confagricoltura: Servono condanne esemplariDevastati vigneti e aziende agricole a Zafferana Etnea. Si indaga sull'ipotesi di un incendio doloso. Confagricoltura: Se confermato è un gesto intollerabile. corrieretneo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web