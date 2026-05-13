Panchine e staccionate distrutte al percorso verde di Bastia | il sindaco sporge denuncia

Nella notte tra lunedì e martedì, lungo il percorso verde di Bastia Umbra, sono stati danneggiati vari elementi, tra cui panchine e staccionate. Il sindaco ha presentato una denuncia alle autorità competenti a seguito di questi atti vandalici. Le strutture danneggiate si trovano lungo il tratto che collega diverse aree della città e sono state segnalate alle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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Bastia Umbra, 13 maggio 2026 - " Ennesimi atti vandalici tra lunedì e martedì notte al percorso verde di Bastia Umbra, dove sono state danneggiate panchine e staccionate". Lo denuncia il sindaco Erigo Pecci che dopo una prima attività di verifica svolta dalla polizia locale dalla quale sono emersi elementi oggettivi già messi a disposizione degli organi competenti, questa mattina ha sporto denuncia al comando dei Carabinieri. "Ho chiesto - prosegue il primo cittadino - che si faccia piena luce su questi episodi". Episodi inquietanti. "Non è la prima volta. Da mesi l’amministrazione interviene ogni volta per ripristinare e sistemare ciò che viene danneggiato, con soldi pubblici e con il lavoro quotidiano di chi si prende cura della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panchine e staccionate distrutte al percorso verde di Bastia: il sindaco sporge denuncia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Acque contaminate in Campania, il sindaco di Angri sporge denuncia in ProcuraIl sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha sporto denuncia, chiedendo di fare chiarezza all'autorità giudiziaria, dopo la richiesta urgente inviata... Percorso verde, stop vandali: "Intervenga il sindaco"BASTIA UMBRA – Stop agli atti vandalici lungo il percorso verde, il sindaco intervenga immediatamente, esponendo la situazione agli organi giudiziari...