Colleferro Missione Omero – Adotta trenta parole nuove al mese Domani 9 Luglio in Aula consiliare la conferenza stampa di presentazione del progetto
Domani, 9 luglio, alle 11 nell’Aula Consiliare di Palazzo Ex Direzione si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Missione Omero – Adotta trenta parole nuove al mese”. L'iniziativa coinvolge l’introduzione di nuovi vocaboli nel lessico quotidiano e sarà annunciata ufficialmente in questa occasione. La presentazione si svolgerà in presenza, senza ulteriori dettagli su partecipanti o modalità di intervento.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di domani, Giovedì 9 Luglio, a partire dalle ore 11, nell’Aula Consiliare di Palazzo Ex Direzione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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