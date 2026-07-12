Conferenza stampa Chivu domani la presentazione della stagione 2026 2027 dell’Inter

Da internews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si terrà una conferenza stampa per presentare la stagione 20262027 dell’Inter. L’evento si svolgerà alle 14:30 presso l’Inter Training Centre di Appiano Gentile. Saranno presenti il tecnico della squadra e il presidente, che illustreranno i dettagli della prossima annata sportiva.

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di Paolo Moramarco Conferenza stampa Chivu, domani la presentazione della stagione 20262027 dell’Inter. Con il tecnico nerazzurro anche Marotta. Lunedì 13 luglio alle ore 14:30, presso l’ Inter Training Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà ufficialmente la stagione sportiva 20262027 dell’Inter. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa, illustrando progetti, obiettivi e novità relative alla squadra in vista della prossima stagione che sta per avere inizio. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa Inter La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV, sul sito ufficiale inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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