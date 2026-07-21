Ieri in Campania | addio al dottor Volpe Valle Caudina pronta nel 2027

Notizia in breve

L'Azienda ospedaliera Moscati ha annunciato la morte improvvisa del direttore dell’Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. La notizia riguarda un professionista di rilievo nel settore sanitario regionale. La scomparsa è stata comunicata ieri, 20 luglio 2026, in Campania. La notizia è stata diffusa dall’ente ospedaliero, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita.