Ieri in Campania | addio al dottor Volpe Valle Caudina pronta nel 2027
L'Azienda ospedaliera Moscati ha annunciato la morte improvvisa del direttore dell’Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. La notizia riguarda un professionista di rilievo nel settore sanitario regionale. La scomparsa è stata comunicata ieri, 20 luglio 2026, in Campania. La notizia è stata diffusa dall’ente ospedaliero, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 20 luglio 2026. Avellino. L’Azienda ospedaliera Moscati esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del direttore dell’Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Il ricordo di un professionista stimato e di un punto di riferimento per la sanità irpina. (LEGGI QUI) Benevento. Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) rende noto di aver ricevuto dal vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo, la risposta all’interrogazione presentata nel mese di aprile... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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