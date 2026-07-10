Ieri in Campania | ferrovia Valle Caudina riapertura nel 2027

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri in Campania, si è appreso che la riapertura della ferrovia Valle Caudina è prevista per il 2027. A Solofra, una tragedia ha coinvolto la comunità, risultando da un gesto volontario. La notizia si diffonde tra le strade e i media locali, mentre le autorità continuano a indagare sugli eventi. La regione si prepara a interventi e aggiornamenti sullo stato dei lavori e sulle dinamiche dell’incidente.

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Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 9 luglio 2026. Avellino. Ci sarebbe un gesto volontario alla base della tragedia ha scosso la comunità di Solofra. Una donna di 60 anni è deceduta dopo una caduta dalla propria abitazione. (LEGGI QUI) Benevento. La linea ferroviaria  Benevento – Cancello  via  Valle Caudina  riapre nel  primo trimestre del 2027.  Questo l’impegno e l’annuncio di Tommaso  Esposito, responsabile investimenti infrastrutturali dell’ Eav, a conclusione del sopralluogo svolto dai rappresentanti delle istituzioni comunali interessate che si è svolto questa mattina per fare il punto sui lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria EAV Cancello–Benevento, finanziati nell’ambito del  PNRR. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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