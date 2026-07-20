Valle Caudina ecco il cronoprogramma della Regione | riapertura prevista nel 2027
La Regione ha pubblicato un cronoprogramma che indica la riapertura della strada nella Valle Caudina entro il 2027. Il consigliere regionale Pellegrino Mastella, appartenente a una coalizione di partiti, ha comunicato di aver ricevuto questa informazione. Non ci sono altri dettagli riguardanti i lavori o le tempistiche specifiche oltre la data indicata. La notizia riguarda esclusivamente l’annuncio ufficiale sulla ripresa del traffico in quella zona.
Tempo di lettura: 4 minuti Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) rende noto di aver ricevuto dal vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo, la risposta all’interrogazione presentata nel mese di aprile finalizzata a fare piena luce sullo stato di attuazione degli interventi di ammodernamento, elettrificazione e riattivazione della linea ferroviaria Benevento–Cancello, meglio conosciuta come ferrovia della Valle Caudina, infrastruttura ritenuta strategica per la mobilità delle aree interne e per il collegamento tra il Sannio, l’Irpinia e l’area metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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