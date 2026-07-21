Ieg Arabia incaricata di organizzare l' Expo Fire & Safety e l' Expo Health & Wellness ?

Ieg Arabia, filiale di Ieg Middle East, è stata incaricata di organizzare l’Expo Fire & Safety e l’Expo Health & Wellness. La società, già responsabile di eventi come Dubai Active e Dubai Muscle Show, si occuperà ora della pianificazione e gestione delle due fiere. La notizia è stata resa nota oggi, con conferma dell’incarico assegnato a questa divisione di Ieg, specializzata in eventi in Medio Oriente.

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Ieg Arabia, filiale di Ieg Middle East e organizzatrice di Dubai Active e Dubai Muscle Show, è stata ufficialmente incaricata di organizzare e realizzare l'Expo Fire & Safety e l'Expo Health & Wellness, che si terranno dal 6 all'8 novembre 2026 presso il Dhahran Expo, Al Khobar, in Arabia Saudita, nell'ambito dei 16° Giochi Mondiali dei Vigili del Fuoco 2026 (in programma dal 5 al 13 novembre 2026, questa edizione dei Giochi si preannuncia come la più grande nella sua storia, con oltre 7.000 atleti, 200.000 spettatori e partecipanti provenienti da 70 paesi che si sfideranno in 56 discipline sportive). In qualità... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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