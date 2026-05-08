A Pescia si tiene l’evento ‘Benessere & Giappone Expo’, dove si uniscono le tradizioni orientali e la cultura toscana. La fiera presenta elementi legati al benessere, alla spiritualità e alle pratiche provenienti dal Giappone, con esposizioni e incontri dedicati alla cultura giapponese e alle tecniche di rilassamento. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza di scoperta e relax in un contesto che combina influenze asiatiche e italiane.

L’Oriente incontra la Toscana, a Pescia arriva ’Benessere & Giappone Expo’. Il fascino millenario del Sol Levante e la ricerca dell’equilibrio interiore si fondono in un appuntamento imperdibile. Domani e domenica, dalle 10 e fino alle 19, l’ex Mercato dei Fiori di Pescia si trasformerà nel cuore pulsante della cultura orientale ospitando la prima edizione di ’Benessere & Giappone Expo’. Due giorni per scoprire il mondo dell’olistica, della salute naturale e delle discipline per il corpo e la mente, insieme alle affascinanti tradizioni del Giappone con artigianato, arte, cultura e gastronomia. Un’esperienza coinvolgente con espositori, spettacoli, dimostrazioni, incontri e seminari.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Benessere & Giappone’. L’Expo dove l’Oriente incontra la Toscana

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