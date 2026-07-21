Gli aggressori di una donna di 25 anni, morta dopo aver scelto l’eutanasia, sono stati identificati. La vittima aveva subito violenza sessuale e aveva combattuto una lunga battaglia legale prima di decidere di porre fine alla propria vita. La sua morte è avvenuta all’inizio dell’anno, dopo il procedimento legale che ha portato alla sua eutanasia. La procedura è stata eseguita secondo le norme, e ora gli aggressori sono stati rintracciati.

La tragica storia di Noelia Castillo Ramos, la venticinquenne morta all’inizio di quest’anno in seguito a un’eutanasia legale dopo una lunga battaglia legale, ha preso un’altra svolta straziante. Secondo quanto riferito, la madre di Noelia avrebbe ora rivelato che la figlia ha lasciato un diario segreto contenente resoconti dettagliati delle violenze sessuali che, secondo lei, le hanno cambiato la vita per sempre. Il diario in questione è ora nelle manio della procura nella speranza che possa aiutare a identificare i presunti responsabili e a consegnarli finalmente alla giustizia. Il caso di Noelia ha attirato l’attenzione internazionale all’inizio di quest’anno dopo che la giovane ha lottato per ottenere il diritto legale di porre fine alla propria vita ai sensi delle leggi spagnole sull’eutanasia. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Identificati aggressori di 25enne morta per eutanasia dopo violenza sessuale

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