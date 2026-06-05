Milano violenza sessuale vicino al Duomo | arrestato il 25enne

Notizia in breve

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Milano vicino al Duomo con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale. Secondo quanto riferito, il compagno della vittima è intervenuto durante l’aggressione, cercando di bloccare l’aggressore. Quest’ultimo ha tentato di fuggire e ha cercato di ostacolare l’intervento dei carabinieri, che sono intervenuti poco dopo e lo hanno fermato. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’incidente.