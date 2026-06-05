Milano violenza sessuale vicino al Duomo | arrestato il 25enne
Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Milano vicino al Duomo con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale. Secondo quanto riferito, il compagno della vittima è intervenuto durante l’aggressione, cercando di bloccare l’aggressore. Quest’ultimo ha tentato di fuggire e ha cercato di ostacolare l’intervento dei carabinieri, che sono intervenuti poco dopo e lo hanno fermato. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’incidente.
Come ha fatto il compagno a intervenire durante l'aggressione?. Cosa ha fatto l'aggressore per evitare l'arresto dei Carabinieri?. Perché questo episodio ricorda la violenza subita dalle turiste olandesi?. Quali misure prenderanno le autorità per la sicurezza del Duomo?.? In Breve Aggredito giovedì notte verso le 4 in via Agnello vicino a corso Vittorio Emanuele. Vittima di 31 anni assistita presso clinica Mangiagalli e via della Commenda. Sospettato di 25 anni con precedenti arrestato in flagranza e trasferito a San Vittore. Simile aggressione a due turiste olandesi avvenuta tra il 16 e 17 aprile. Un venticinquenne egiziano arrestato per violenza sessuale a due passi dal Duomo dopo un assalto in via Vittorio Emanuele. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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