Bimba di 6 mesi morta in Colombia dopo violenza sessuale aveva anche le gambe fratturate | caccia al mostro

Da virgilio.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di sei mesi è morta in Colombia dopo aver subito violenza sessuale e aver riportato fratture alle gambe. La polizia ha avviato indagini e sta cercando un sospettato. La famiglia della vittima ha riferito che la bambina era stata trovata con segni di violenza e ferite multiple. La vicenda ha suscitato reazioni nel paese, con richieste di giustizia e attenzione sulle condizioni di sicurezza dei minori. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le responsabilità.

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Colombia sotto shock dopo che mercoledì 27 maggio una bimba di 6 mesi, Mía Kathaleya, è morta. Era stata ricoverata il giorno prima all’ospedale San Rafael di El Espinal, nel dipartimento colombiano di Tolima. Il corpo presentava segni di maltrattamenti e presunti abusi sessuali. La piccola sarebbe stata violentata. Ora è caccia ai responsabili. Bimba violentata e morta in Colombia a El Espinal Il ricovero in ospedale e l'attivazione del "codice bianco" La governatrice di Tolima: "Atto disumano" Bimba violentata e morta in Colombia a El Espinal Il sindaco di El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, ha confermato il decesso della bambina.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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