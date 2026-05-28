Una bambina di sei mesi è morta in Colombia dopo aver subito violenza sessuale e aver riportato fratture alle gambe. La polizia ha avviato indagini e sta cercando un sospettato. La famiglia della vittima ha riferito che la bambina era stata trovata con segni di violenza e ferite multiple. La vicenda ha suscitato reazioni nel paese, con richieste di giustizia e attenzione sulle condizioni di sicurezza dei minori. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le responsabilità.

Colombia sotto shock dopo che mercoledì 27 maggio una bimba di 6 mesi, Mía Kathaleya, è morta. Era stata ricoverata il giorno prima all’ospedale San Rafael di El Espinal, nel dipartimento colombiano di Tolima. Il corpo presentava segni di maltrattamenti e presunti abusi sessuali. La piccola sarebbe stata violentata. Ora è caccia ai responsabili. Bimba violentata e morta in Colombia a El Espinal Il ricovero in ospedale e l'attivazione del "codice bianco" La governatrice di Tolima: "Atto disumano" Bimba violentata e morta in Colombia a El Espinal Il sindaco di El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, ha confermato il decesso della bambina.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 6 mesi morta in Colombia dopo violenza sessuale, aveva anche le gambe fratturate: caccia al "mostro"

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Der Geburtstag wurde zum Albtraum… Schreckliche Geschichte einer Familie | True crime deutsch doku

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