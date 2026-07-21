A Rovetta, il centrocampo dell’Arezzo calcio cambia formazione con il ritorno di Iaccarino e il saluto di Guccione. La squadra si prepara alle prossime partite con nuovi assetti e strategie. La rubrica di Cesare Fracassi analizza le opinioni dei tifosi e le novità sul mercato, offrendo un punto di vista diretto sulla situazione del club, tra passione e aspetti tecnici.

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto. Da Rovetta di Clusone arrivano notizie fresche, e stavolta non si tratta soltanto dell’aria delle montagne bergamasche. La principale riguarda Gennaro Iaccarino, che torna ad Arezzo senza prestiti, formule creative o clausole comprensibili soltanto a direttori sportivi, procuratori e commercialisti particolarmente coraggiosi. Il centrocampista arriva infatti a titolo definitivo dal Napoli. Una conferma importante per Bucchi, che ritrova un giocatore giovane ma già conosciuto, pronto a rientrare nei meccanismi amaranto senza bisogno di presentazioni, mappe del centro sportivo o corso accelerato di aretinità. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Iaccarino torna, Guccione saluta: a Rovetta il centrocampo cambia faccia

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