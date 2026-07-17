Un dirigente ha lasciato la squadra, lasciando un vuoto nella gestione. Il calice simbolico, rappresentante il club, si è rotto, perdendo il gambo. Ora alla guida serve qualcuno capace di riempire quel vuoto e riportare stabilità. La situazione si riflette anche nel mondo dei tifosi, tra opinioni e aspettative, mentre il team cerca di ripartire tra campo e mercato.

Il calice amaranto. Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto. Guccione saluta Arezzo, Illanes e Martinez si presentano e Bucchi attende ancora il nuovo regista del centrocampo. Il calice amaranto perde il suo fulcro. Filippo Guccione lascia Arezzo e si trasferisce al Pescara, formazione che proverà nuovamente a conquistare la Serie B. Una partenza pesante, non soltanto per il valore tecnico del giocatore, ma per tutto ciò che Guccione ha rappresentato nel gioco amaranto. Arrivato dal Mantova a trent’anni come esterno, è stato progressivamente trasformato in regista basso, diventando il punto di partenza della manovra costruita da Cristian Bucchi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Guccione saluta, il calice perde il gambo: ora all’Arezzo serve chi sappia riempirlo

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