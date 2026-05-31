Dodici anni dopo il Bepi torna a casa e Rovetta abbraccia il suo cantautore

Dopo dodici anni, il cantante è tornato nel suo paese d’origine, dove è stato accolto con un grande pubblico. La serata si è svolta nel parco locale, con molti presenti che hanno cantato insieme a lui. L’evento ha trasformato una normale serata di inizio estate in un momento di festa collettiva.

Rovetta. Dodici anni dopo l’ultima volta, il Bepi è tornato a cantare a casa sua. E Rovetta gli ha risposto come sanno fare i paesi quando uno dei loro torna da protagonista: riempiendo il parco, cantando ogni parola e trasformando una serata di inizio estate in una grande festa. L’ultimo concerto al parco di Rovetta, paese dell’Alta Val Seriana di cui l’artista è originario e dove risiede, risaliva al 2014. Da allora sono passati anni, dischi, palchi e migliaia di chilometri. Ma sabato sera, 30 maggio, è sembrato che il tempo si fosse fermato. Insieme alla sua band – Bepi & The Prismas -, sul palco il cantautore ha ripercorso una carriera che ha saputo raccontare la Bergamasca con ironia, leggerezza e un linguaggio diventato patrimonio condiviso di generazioni diverse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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