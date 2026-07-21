Un numero non specificato di soldati è morto in Iran, causando proteste contro la guerra e la gestione dell’amministrazione americana. In particolare, alcuni manifestanti accusano il governo di non aver informato adeguatamente i cittadini su quanto stia accadendo. La situazione ha portato a una crescente insoddisfazione pubblica e a nuove tensioni interne. Nel frattempo, una ex deputata ha commentato pubblicamente sulle dichiarazioni di Trump, criticando il suo modo di parlare di sacrifici.

“ Sacrificio? Ma di che c. stai parlando?”. Marjorie Taylor Greene, ex deputata della Georgia ed ex fan di Donald Trump, è ormai da tempo entrata nella schiera dei critici più feroci dell’amministrazione. È però senza precedenti lo sdegno con cui Greene ha risposto su X a un post in cui il segretario alla difesa Pete Hegseth affermava che il “sacrificio” dei soldati morti nella guerra in Iran non fa altro che “ rafforzare la nostra determinazione”. Hegseth non è peraltro il solo, in queste ore, a suscitare risposte indignate. Non è piaciuta la nonchalance con cui Trump ha reagito sabato all’uccisione dei due soldati americani – 25 e 19 anni – in una base Usa in Giordania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilfattoquotidiano.it - I soldati morti in Iran fanno montare la protesta interna contro la guerra di Trump a Teheran: “Non ha ancora detto agli americani cosa sta succedendo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

Notizie e thread social correlati

Nuovi attacchi Usa contro l'Iran. Teheran blocca l'Intesa, Trump: "Non m'importa nulla". Morti due soldati americaniDurante l’ottava notte consecutiva di attacchi, le forze statunitensi hanno colpito strutture iraniane di sorveglianza costiera, difesa aerea, mezzi...

Leggi anche: Iran, l’avvertimento di Trump: “Se Teheran uccide soldati americani, attacco subito”

Temi più discussi: I morti americani nella guerra con l'Iran e il bivio di Trump: mandare altri soldati e finire il lavoro o fermarsi?; Guerra in Medio Oriente: due soldati USA uccisi in Giordania, ripresi attacchi contro l'Iran; Iran, chi sono i due soldati Usa uccisi in Giordania: Trump promette vendetta; Medio Oriente, attacco iraniano in Giordania: 2 soldati Usa uccisi e altri 4 feriti.

Una serie di attacchi missilistici iraniani ha colpito basi americane in Giordania, causando morti e feriti tra i soldati USA. L'Iran sembra avere sviluppato missili capaci di eludere le difese aeree statunitensi grazie a velocità estreme e tecnologie satellitari ava x.com

L'Iran non ha vinto la guerra: Teheran sta ancora perdendo a lungo termine reddit

Medio Oriente, 17 soldati Usa morti nella guerra con l'Iran. Trump: Teheran pagherà caroOgni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte! Ho trasmesso questa direttiva al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Presidente dei Capi di Stato Maggior ... ansa.it

I morti americani nella guerra con l'Iran e il bivio di Trump: mandarne altri e finire il lavoro o no?Gli Stati Uniti non contavano vittime da mesi. Il bivio del presidente: mandare altri soldati e finire il lavoro come Bush nel 2007 o fermare la guerra con l'Iran? msn.com