Iran l’avvertimento di Trump | Se Teheran uccide soldati americani attacco subito

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Donald Trump potrebbe decidere di attaccare nuovamente l'Iran? Sì. E' il presidente degli Stati Uniti a indicare "un'ottima ragione" che spingerebbe la Casa Bianca a riprendere l'offensiva come Teheran. "Se uccidessero soldati americani lo farei molto rapidamente. E' una domanda molto interessante", dice Trump – abbozzando un sorriso – nello Studio Ovale rispondendo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

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