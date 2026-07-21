I segreti del modello Spagna | ecco perché domina il calcio mondiale

La nazionale spagnola è diventata la prima a vincere sia i titoli mondiali maschili e femminili, oltre a quelli europei e olimpici. Recentemente, ha conquistato anche il titolo europeo Under 19 con un torneo concluso con 19 vittorie consecutive e nessun gol subito. La doppia vittoria mondiale, insieme ai successi in altre categorie, ha portato la Spagna a dominare il calcio internazionale in più discipline.

Non era mai successo che una nazionale fosse contemporaneamente campione del mondo con gli uomini e con le donne. Ma la Spagna in questo momento è anche campione d’Europa, campione Olimpica e da qualche settimana anche campione d’Europa Under 19 dopo un torneo chiuso sul 19-0. Trionfi con tutti, maschi e femmine, adulti, giovani e adolescenti. Un sistema florido, una cantera inesauribile, una cultura calcistica impressionante esportata anche grazie a tecnici come Guardiola, Luis Enrique, Arteta, Xabi Alonso, Iraola, Emery, Lopetegui. E per le donne Pere Romeu e Jonatan Giraldez. Oltre, ovviamente a Luis De la Fuente, il canterano per eccellenza, maestro di giovani promesse e aspiranti allenatori, formatore di persone e di giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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