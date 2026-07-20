La Spagna ha conquistato il titolo di campione del mondo battendo l’Argentina di Scaloni e Messi. La squadra spagnola ha ottenuto una vittoria netta e meritata, con un risultato che le ha consegnato il trofeo. La partita si è conclusa con una vittoria totale per gli spagnoli, che hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

La Spagna di Luis de la Fuente sul tetto del mondo con una vittoria totale contro l’Argentina di Scaloni e Messi. Un trionfo assolutamente meritato per gli spagnoli. Ebbene sì, a nostro giudizio la finale di ieri contro l’Argentina di Messi non ha rappresentato esclusivamente un grande successo sportivo (che ha fatto inevitabilmente impazzire il popolo spagnolo), bensì la consacrazione definitiva di un modello (stile Barcellona) che mixa al meglio secondo noi tecnica, coraggio e una nuova generazione senza paura. Lamine Yamal, emblema puro di un futuro già presente, ha guidato una squadra – quella del ‘professor’ de la Fuente – che non ha mai smesso di dominare il ritmo, il possesso e l’immaginazione del gioco. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Spagna di Yamal Campione del Mondo: il calcio che domina e vince

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SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO! MESSI IN LACRIME, MA YAMAL NON È ANCORA IL SUO EREDE

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#Spagna campione del mondo, festa e dolore: #Messi saluta, #Yamal raccoglie l'eredità @Tom_Angelini x.com

Spagna o Argentina? reddit

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