francia choc nella finale del mondiale va la spagna che domina

Nella finale del Mondiale, la Spagna ha battuto la Francia con un risultato schiacciante. La squadra spagnola ha dominato l'incontro, portando a casa il trofeo. L’allenatore francese non sarà in campo, poiché la sua squadra non è arrivata alla partita decisiva. La finale si è disputata a New York, con la formazione spagnola che ha conquistato il titolo.

Deschamps si è presentato al Mondiale con due squadre che avrebbero potuto correre per vincerlo, ma alla finale di New York dovrà sedersi in tribuna perché a giocarsi il titolo sarà la Spagna di de la Fuente. Non di Lamine Yamal, perché a differenza della Francia che ha vissuto un mese aggrappata alle prodezze della sua stella, Kylian Mbappé poco pervenuto nella semifinale di Dallas, le Furie Rosse sono lievitate turno dopo turno come squadra e come squadra hanno dominato la sfida con i francesi. Non c’è stata partita, niente dell’equilibrio della semifinale che due anni fa aveva spianato la strada dell’Europeo alla Spagna. Dominio tattico, tecnico e mentale agevolato dalla sciocchezza epocale di Digne che ha regalato a Yamal il rigore spacca partita dopo una ventina di minuti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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