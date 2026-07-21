Sono stati installati rifugi climatici all’aperto nelle città con alta densità abitativa. Questi spazi sono stati creati per offrire un’area di sollievo contro le alte temperature causate dal cambiamento climatico e dall’uso di auto e sistemi di climatizzazione. Si trovano in zone urbane dove le temperature estive sono particolarmente elevate, con l’obiettivo di proteggere le persone dal caldo intenso.

Quasi come un’oasi nel deserto. Sono i rifugi climatici all’aperto che si possono trovare nelle città ad alta densità. E dove le temperature alte, causa clima ma anche auto e motori degli impianti di climatizzazione, mettono a dura prova la resistenza umana. In questi luoghi dove trovare riparto dal caldo le temperature possono essere più basse anche di 11 gradi. Spazi pubblici all’aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. A mappare e censire questi rifugi climatici outdoor, ci sono Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Luoghi, all’interno oppure all’aperto ma immersi nel verde, in cui trovare refrigerio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - I rifugi climatici per combattere le alte temperature provocate dal cambiamento climatico

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