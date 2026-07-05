In diverse città del Nord Europa, si sono attivati rifugi climatici per proteggere i cittadini dal caldo intenso. Anche Berlino ha segnalato dei punti in cui le persone possono trovare sollievo durante le ondate di calore, che stanno interessando anche queste aree. Questi spazi sono stati predisposti per offrire un luogo fresco in condizioni di elevata temperatura. La presenza di tali rifugi indica un intervento diretto per affrontare le ondate di calore improvvise e prolungate.

In questi giorni di caldo intenso, persino Berlino si è attivata per segnalare ai suoi cittadini dei rifugi climatici nella canicola cittadina, così come tante altre città del Nord Europa, certo non abituate quanto noi alle torride estati. E a Prato? Una mappa ufficiale che indichi al cittadino spazi ombrosi o ventilati dove proteggersi ancora non c’è, ma farlo potrebbe essere utile. Intanto c’è chi è corso ai ripari sul web, come il giornalista Lorenzo Tempestini sul suo blog BuzzPrato: tramite la sua rete di follower ha prodotto una cartina virtuale dei rifugi climatici pratesi. "Il caldo estremo è un problema di salute pubblica. Trovare un posto fresco non è solo una comodità, ma una necessità", dice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Temperature africane. Come fuggire dal caldo. I piccoli rifugi climatici per vivere meglio in città

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FLAGRANTS DÉLITS : Quand la nuit bascule dans la violence

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