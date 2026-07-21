I programmi TV di oggi 21 luglio 2026 | musica fiction e film

Da lopinionista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Rai 1 va in onda “TIM Summer Hits”, un concerto di musica live, mentre Canale 5 trasmette il film “Delibal”, un romance dal titolo “Dolce veleno”. La programmazione serale del 21 luglio 2026 si concentra su musica, fiction e film. Su Cine 34 viene invece proposto il film “Paolo Borsellino”.

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Guida ai programmi TV del 21 luglio 2026: “TIM Summer Hits” su Rai 1, “Delibal” su Canale 5, “Paolo Borsellino” su Cine 34. La prima serata del 21 luglio 2026 offre su Rai 1 domina la musica live con TIM Summer Hits, mentre Canale 5 punta sul romanticismo intenso di Delibal – Dolce veleno. Italia 1 sceglie l’azione pura con Safe House, affiancata da Canale 20 che propone il cult Mortal Kombat. Per gli appassionati del grande cinema, Sky Cinema Action mette in campo Furiosa: A Mad Max Saga, uno dei titoli più acclamati dell’anno. Rai 1 – TIM Summer Hits (21:00). Piazza del Popolo torna a essere il palcoscenico dell’estate italiana con un nuovo appuntamento di TIM Summer Hits. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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