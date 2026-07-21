I programmi TV di oggi 21 luglio 2026 | musica fiction e film
Su Rai 1 va in onda “TIM Summer Hits”, un concerto di musica live, mentre Canale 5 trasmette il film “Delibal”, un romance dal titolo “Dolce veleno”. La programmazione serale del 21 luglio 2026 si concentra su musica, fiction e film. Su Cine 34 viene invece proposto il film “Paolo Borsellino”.
Guida ai programmi TV del 21 luglio 2026: “TIM Summer Hits” su Rai 1, “Delibal” su Canale 5, “Paolo Borsellino” su Cine 34. La prima serata del 21 luglio 2026 offre su Rai 1 domina la musica live con TIM Summer Hits, mentre Canale 5 punta sul romanticismo intenso di Delibal – Dolce veleno. Italia 1 sceglie l’azione pura con Safe House, affiancata da Canale 20 che propone il cult Mortal Kombat. Per gli appassionati del grande cinema, Sky Cinema Action mette in campo Furiosa: A Mad Max Saga, uno dei titoli più acclamati dell’anno. Rai 1 – TIM Summer Hits (21:00). Piazza del Popolo torna a essere il palcoscenico dell’estate italiana con un nuovo appuntamento di TIM Summer Hits. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
CAMBIA T U T T O Preparati! | dal 29 giugno al 5 luglio 2026 ( lettura tarologica )
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: I programmi TV di oggi 16 luglio 2026: fiction, musica e film
Leggi anche: I programmi TV di oggi 17 luglio 2026: musica, fiction e film
Argomenti più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 18 luglio; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Luglio, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 13 luglio; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 17 Luglio, in prima serata.
I programmi TV di oggi 19 luglio 2026: calcio, fiction e film x.com
I programmi TV di oggi 19 luglio 2026: calcio, fiction e film https://www.lopinionista.it/programmi-tv-19-luglio-2026-227895.html facebook
Oggi segnano 15 anni dall'uscita di A Dance with Dragons, come ti senti riguardo alla conclusione della serie reddit
Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: finale dei Mondiali Spagna - Argentina e Racconto di una notte i programmi più vistiScopriamo com'è andata la sfida degli ascolti TV nella prima serata di ieri, domenica 19 luglio 2026: ecco i programmi più visti e tutti i dati dei principali canali. comingsoon.it