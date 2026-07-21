I piani di Sala per il Senato e l’ipotesi commissariamento del Comune di Milano
Si ipotizza un voto anticipato in primavera, secondo alcuni parlamentari. La proposta si basa sull’arrivo del “trattamento pensionistico contributivo”, che sostituirà il vitalizio. Nei corridoi di Montecitorio si discute di questa possibilità, senza conferme ufficiali. L’attenzione si concentra anche sui piani del sindaco per il Senato e su un possibile commissariamento del Comune di Milano. La decisione rimane in fase di valutazione, con nessun annuncio formale finora.
Nei corridoi di Montecitorio prende sempre più corpo l’ipotesi del voto anticipato in primavera. A parlarne sono i diretti interessati, i parlamentari, sulla base di un ragionamento molto pragmatico: è il momento in cui scatta il “trattamento pensionistico contributivo”, erede del vituperato vitalizio. Al nuovo benefit, ugualmente ambito, si accede dopo quattro anni, sei mesi e un giorno di servizio, quindi i parlamentari di prima legislatura puntano a metà aprile 2027 (tra l’11 e il 27), data cruciale anche per quei sindaci che vogliono trasferirsi a Roma. Scenario che accende un faro soprattutto su Milano. Dimissioni intorno a febbraio, Palazzo Marino lasciato vacante. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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