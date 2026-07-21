I piani di Sala per il Senato e l’ipotesi commissariamento del Comune di Milano

Nei corridoi di Montecitorio prende sempre più corpo l’ipotesi del voto anticipato in primavera. A parlarne sono i diretti interessati, i parlamentari, sulla base di un ragionamento molto pragmatico: è il momento in cui scatta il “trattamento pensionistico contributivo”, erede del vituperato vitalizio. Al nuovo benefit, ugualmente ambito, si accede dopo quattro anni, sei mesi e un giorno di servizio, quindi i parlamentari di prima legislatura puntano a metà aprile 2027 (tra l’11 e il 27), data cruciale anche per quei sindaci che vogliono trasferirsi a Roma. Scenario che accende un faro soprattutto su Milano. Dimissioni intorno a febbraio, Palazzo Marino lasciato vacante. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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