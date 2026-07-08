Tommaso Goisis | Ho lasciato il comune di Milano in polemica con Sala ora mi candido a sindaco

Tommaso Goisis ha annunciato di aver lasciato il ruolo nel comune di Milano a causa di divergenze con il sindaco. Ha dichiarato di voler concorrere alle primarie del centrosinistra per diventare candidato alle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane, in vista delle elezioni del 2027. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di candidatura o sui passaggi successivi.

Tommaso Goisis ha annunciato già da settimane la sua disponibilità a concorrere alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Milano in vista delle amministrative 2027. "Il mio obiettivo è quello di avvicinare le persone e farle riappassionare alla politica. Vorrei che ritrovino fiducia nei partiti del centrosinistra e che sentano di poter contribuire a una idea di città", ha detto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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