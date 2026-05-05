Nelle ultime ore si sono fatte strada alcune ipotesi riguardanti un possibile governo, con un focus sulla presenza di figure legate a movimenti politici specifici al Senato. Si discute anche su chi potrebbe assumere il ruolo di ministro delle Pari Opportunità, se la carica dovesse cambiare. Inoltre, si parla di come potrebbero essere distribuiti i ministeri più strategici tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

? Cosa scoprirai Chi potrebbe sostituire Schlein alla guida del ministero delle Pari Opportunità?. Come si divideranno i ministeri strategici tra PD e Movimento 5 Stelle?. Quali profili tecnici Schlein sceglierà per gestire l'economia nazionale?. Perché la presidenza del Senato è destinata a Giuseppe Conte?.? In Breve Marta Bonafoni e Alessandro Zan valutati per ministero Pari Opportunità. Marco Furfaro per Welfare e Annalisa Corrado per Ambiente. Camilla Laureti per Politiche Agricole e Nicola Zingaretti per Politiche Giovanili. Francesco Boccia o Antonio Misiani per gestione settore economico.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein: l’ipotesi di governo tra Conte al Senato e il ruolo del PD

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