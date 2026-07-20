L’UE pubblica le linee guida sui nuovi obblighi di trasparenza sui contenuti generati dall’IA

L’Unione Europea ha pubblicato il 20 luglio delle linee guida che chiariscono i nuovi obblighi di trasparenza sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Le indicazioni sono rivolte ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA e si inseriscono nel quadro del regolamento noto come AI Act. Le disposizioni entreranno in vigore il 2 agosto 2026.

Sostenere i fornitori e gli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act. È questo l’obiettivo delle linee guida pubblicate il 20 luglio dalla Commissione europea, in vista dell’applicazione delle nuove disposizioni dal prossimo 2 agosto 2026. Secondo la Commissione UE, gli obblighi di trasparenza aiuteranno le persone a riconoscere quando interagiscono con l'IA o quando un contenuto è stato generato o modificato dall'IA, riducendo il rischio di inganno e manipolazione. Nello specifico, le linee guida preparate da Bruxelles chiariscono quali fornitori e implementatori devono rispettare gli obblighi di trasparenza per i sistemi interattivi di IA e per la marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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