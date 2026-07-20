Usa-Iran Pezeshkian | È di nuovo guerra totale Ma i mediatori propongono 10 giorni di tregua – La diretta

Nella nona notte di conflitto, gli Stati Uniti hanno ancora bombardato obiettivi in Iran. Nel frattempo, i Pasdaran hanno dichiarato di aver condotto attacchi in Siria, Kuwait e Bahrein. I combattimenti continuano senza sosta, con azioni militari che coinvolgono più paesi della regione. I mediatori hanno proposto una tregua di dieci giorni, ma non sono stati ancora raggiunti accordi ufficiali.

Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi nemici in Iran, mentre i Pasdaran hanno annunciato attacchi in Siria, Kuwait e Bahrein. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli assalti sono stati una vendetta per i soldati americani uccisi. Intanto una nave è in fiamme nello Stretto di Hormuz e Teheran ha fatto sapere di averla colpita. Il prezzo del gas continua a crescere e raggiunge nuovi picchi. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Usa-Iran, è guerra. Contesa sui dazi per Hormuz

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